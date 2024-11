Svolta epocale per Sonego: Berrettini a bocca aperta

Svolta in arrivo per Lorenzo Sonego. A ridosso delle Atp Finals è arrivato l’annuncio che nessuno si attendeva

Lorenzo Sonego sta proseguendo la sua carriera tra alti e bassi. Il tennista italiano è riuscito a conquistare il suo quarto titolo assoluto in carriera a Winston-Salem. Il classe 1995 sta provando a dare più continuità alle proprie prestazioni e con la nuova stagione già alle porte cercherà di essere più competitivo possibile.

Nelle scorse ora, il tennista torinese ha ufficializzato una decisione che coinvolge indirettamente anche Matteo Berrettini. Proprio grazie a quest’ultimo, Sonego ha conosciuto una figura di spicco che adesso potrà aiutarlo. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro in un’intervista concessa a “La Stampa” in cui ha parlato, inoltre, dei suoi obiettivi nel medio e lungo periodo con la voglia di rilanciarsi e provare la svolta alla soglia dei 30 anni.

Sonego ha deciso: ecco il nuovo allenatore

Dopo la separazione dallo storico coach, Gipo Arbino, Sonego dallo scorso aprile si è affidato a Fabio Colangelo. Quest’ultimo ora sarà affiancato Vincenzo Santopadre, l’ex allenatore di Matteo Berrettini che ha interrotto la partnership con il tennista romano proprio un anno fa.

Sonego ha ufficializzato l’arrivo di Santopadre, spiegando come il coach continuerà a seguire anche un altro tennista: “Mi darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma, pur restando l’allenatore di Van Assche” – precisa l’azzurro – “Nei tornei sarò seguito da Fabio Colangelo e Davide Galoppini ma credo che farmi dare una mano da Santopadre sia sicuramente un vantaggio che cercherò di sfruttare”.

Il classe ’95 spiega dove nasce questa affinità con l’ex coach di Berrettini: “L’ho conosciuto nei tornei quando allenava Matteo. E ho da subito instaurato un gran rapporto con lui, anche dal punto di vista umano. Ho stima della persona prima che del coach”. Ed eccoci ai motivi della scelta: “Ho ancora voglia di investire su me stesso e credo che Vincenzo sia la persona giusta. Voglio migliorare, aggiungere qualcosa al mio stile di gioco” asserisce Sonego, pronto a cominciare la sua post season.

Lorenzo non è stato convocato da Filippo Volandri per la Final Eight di Coppa Davis. A difendere il titolo a Malaga (vinto lo scorso anno con Sonego in campo) ci saranno Sinner, Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Bolelli e Vavassori, anch’essa impegnata nella Finals di Torino.