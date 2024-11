Tragedia nello sport italiano: morto mentre si allenava

Non si arresta la scia di strazianti lutti nel mondo dello sport italiano: se n’è andato per sempre mentre si allenava

La vita a volte sa essere davvero crudele. Fai una vita regolare, ti alleni duramente, ti tieni lontano dai vizi, eppure tutto ciò talvolta non basta. Infatti, quando meno te lo aspetti, quando pensi di essere solo ‘a metà del cammino di nostra vita’, per citare il celeberrimo incipit della ‘Divina Commedia’, e quindi di avere ancora molti anni davanti a te, ecco che la vita ti presenta prima del tempo il conto finale.

E te lo presenta quando stai facendo ciò che hai fatto per tutta la vita perché è ciò che più ami in quanto ti fa stare bene fisicamente e psicologicamente. Locuzione, quest’ultima, che ora suona beffarda alla luce dell’ennesima tragedia che sconvolge il mondo dello sport italiano.

Dopo quelle per Sven Goran Eriksson e per Gigi Riva, che pochi giorni fa avrebbe compiuto 80 anni, solo per citare gli ultimi due in ordine di tempo, altre copiose lacrime dei tifosi italiani. Questa volta a lasciarci per sempre è un vero ‘combattente’ la cui vita è stata stroncata mentre si allenava.

Lutto nella boxe: addio a Gianluca Bonacchi. Il cordoglio della ‘Pugilistica Pratese’

Il mondo della boxe toscana, e non solo, è in lutto per la prematura scomparsa, a 50 anni, di Gianluca Bonacchi che, come anticipato nel primo paragrafo, è venuto a mancare mentre si allenava in una palestra di Prato.

Come riportato da ‘Pistoiasport’, probabilmente Bonacchi, originario di Quarrata, cittadina in provincia di Pistoia, è deceduto a seguito di un malore accusato mentre da solo, come tante volte nella sua vita, tirava pugni al “sacco” nella palestra della ‘Pugilistica Pratese‘. Purtroppo gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: per lo sfortunato Bonacchi non c’era più nulla da fare.

Pur non tirando più di boxe a livello agonistico, da grande appassionato della ‘noble art’ qual era, Gianluca Bonacchi continuava ad allenarsi con costanza per tenersi in forma e per mantenere elevato il livello.

Una gravissima perdita, dunque, la scomparsa del boxeur, ragion per cui in tutte le palestre della Toscana in cui sono andati in scena i tornei regionali è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Non solo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network tra cui quello della stessa Pugilistica Pratese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pugilistica Pratese 1955 (@pugilisticapratese1955)

La vita ha mandato ko Gianluca Bonacchi con un ‘colpo sotto la cintura’, uno di quelli impossibili da schivare, ma di certo tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come atleta lo ricorderanno sempre a braccia alzate al centro del ring come dopo ogni sua vittoria.