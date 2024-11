Valentino Rossi, clamorosa decisione: è ufficiale

Valentino Rossi ha fatto la propria scelta. Tutto ufficiale a pochi giorni dall’ultimo GP di Barcellona

Sono ormai tre anni che Valentino Rossi si è ritirato. Uno dei più importanti e prestigiosi piloti di sempre, capace di vincere in totale 9 titoli mondiali nelle varie classi del Motomondiale, ha terminato nel 2021 la sua lunga e apprezzata carriera, lasciando i circuiti da leggenda del motorsport.

Il nome di Valentino però è ancora molto rilevante ed importante nell’ambito motori. Il campione di Tavullia sta proseguendo la sua carriera come pilota automobilistico e ha già partecipato a due edizioni del Mondiale Endurance ed alla 24 ore di Le Mans, coronando un suo grande desiderio.

Nel motociclismo invece Rossi è il proprietario della VR46 Racing, la scuderia che fa parte della grande famiglia Ducati e che porta orgogliosamente le sue iniziali. Un team che, oltre ad essere una academy per piloti di grande talento, è un punto di riferimento della MotoGP ormai da qualche tempo.

GP di Barcellona, Valentino Rossi ha scelto il sostituto di Di Giannantonio

La VR46 si appresta a chiudere il Mondiale 2024. Una stagione senza vittorie ma con un bottino di 303 punti nella classifica costruttori. Lo farà senza il suo miglior pilota, il romano Fabio Di Giannantonio, che è stato costretto a chiudere anzitempo la stagione per l’intervento alla spalla sinistra. In vista del gran premio conclusivo a Barcellona del prossimo weekend, la VR46 ha preso la decisione ufficiale sul sostituto di Di Giannantonio. Sarà Michele Pirro a guidare la GP23 nell’ultima gara della stagione. Si tratta del collaudatore e pilota di riserva della Ducati che ha già sostituito nel team principale Enea Bastianini durante lo scorso anno.

Pirro sostituirà a sua volta Andrea Iannone, il pilota di SBK che era subentrato a Di Giannantonio nell’ultimo GP in Malesia, dopo un’assenza di cinque anni dalla classe regina. Quella di Pirro è una scelta strategica, perché sarà anche colui che collauderà la prossima moto di marca Ducati, la GP25. “Prima di tutto voglio dire grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team e a Ducati per questa bella occasione di chiudere la stagione in sella ad una MotoGP – ha ammesso Pirro dopo l’ufficialità – è sempre bello correre in questa categoria e poi anche con i colori di Valentino. Sarà interessante per me correre sulla GP23, potrò vedere dove abbiamo fatto degli step“.

Quella di Barcellona sarà l’ultima gara in VR46 per Marco Bezzecchi, dal prossimo anno nuovo pilota dell’Aprilia in coppia con Jorge Martin, quest’ultimo vicino alla conquista del Mondiale nel duello con Bagnaia.