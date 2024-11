Addio sconcertante in Formula 1, è stato licenziato

Arriva un inaspettato addio in Formula 1 prima delle ultime quattro gare che chiuderanno il Mondiale

Ci sono grandi manovre all’interno del Circus di Formula 1 e molte di queste stanno portando ad un rimescolamento delle carte. Non ci sono solo i piloti al centro della scena ma anche figure che contribuiscono anch’esse a quanto vediamo in pista.

La Formula 1 non ruota attorno solo a piloti e scuderie ma anche ad altre figure importanti che lavorano nell’ombra. Per capire l’importanza di Commissari e Direttori di Gara basta parlare con Lewis Hamilton e Toto Wolff. Si perché nel 2021 il Mondiale venne deciso anche e soprattutto per le decisioni di Michael Masi, poi rimosso dopo le contestate decisioni prese nell’ultimo GP di quella stagione. Ad Abu Dhabi, di fatto, l’operato di Masi fu decisivo per l’assegnazione del titolo a Max Verstappen, vincitore all’ultimo giro dopo una gestione dei doppiaggi in regime di safety car che Toto Wolff non ha ancora dimenticato.

Il ruolo che una volta fu dell’australiano fino ad oggi era stato ricoperto da Niels Wittich. In realtà fino a l’altro ieri, quando la FIA ha comunicato ufficialmente di aver interrotto il contratto con il Direttore di Gara. “La FIA conferma che Niels Wittich si è dimesso dalla sua posizione di Direttore di gara per la Formula 1 per perseguire nuove opportunità“, questo il testo del comunicato ufficiale, in cui contestualmente viene annunciata la nomina di Rui Marques che prenderà il posto del collega già a partire da Las Vegas.

Colpo di scena in Formula 1, è stato sostituito

Il colpo di scena dell’addio di Wittich ha stupito molti all’interno dell’ambiente della Formula 1 e infatti le sue parole rilasciate al collega Christian Menath di Motorsport-Magazin sono chiare: “Non mi sono dimesso dal ruolo di Direttore di Gara”.

“L’arbitro” tedesco sarebbe stato in realtà licenziato o comunque “indotto” alle dimissioni dopo alcuni diverbi con il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il cui mandato ha conosciuto un intenso viavai di figure anche ad altissimo livello.

Viste le tempistiche c’è chi ha collegato il provvedimento a quanto avvenuto ad Austin e Città del Messico, due gare nelle quali il duello tra Verstappen e Norris ha tenuto banco anche per le decisioni dei Commissari. I duelli quest’anno sono stati diversi e non sempre c’è stata la stessa uniformità di giudizio. Vedremo se da Las Vegas le polemiche cesseranno definitivamente.