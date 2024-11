Bagnaia capovolge il mondiale: l’annuncio fa felici i tifosi

Pecco Bagnaia si prepara a vivere un grande week end a Barcellona, con l’obiettivo di strappare il Mondiale a Martin: i tifosi sono in festa per l’annuncio

Il due volte iridato si giocherà le sue carte nell’ultima gara della stagione, con la speranza di poter rivivere lo stesso esito dell’anno. Il parere di un grande campione riscalda il cuore del pilota Ducati e di tutti i suoi fan.

Ci siamo. Ormai mancano solo pochi giorni e il campionato MotoGP verrà assegnato in quel di Barcellona. Al Montmelò Martin può chiudere i giochi già al sabato, vincendo la Sprint Race e disinteressandosi di cosa farà Bagnaia. Lo spagnolo ha 24 punti di margine da gestire e non deve far altro che continuare come fatto finora. La Pramac festeggerebbe il titolo all’ultimo anno di accordo con Ducati, con un bello smacco anche per Borgo Panigale.

La rimonta è difficilissima ma non impossibile e Pecco spera che possa ripetersi quanto visto nel 2023 nell’appuntamento finale. A Valencia Martin fu nervoso sin dall’inizio del week end e commise talmente tanti errori da lasciare strada libera al piemontese. A distanza di 12 mesi le cose sembrano cambiate ma bisognerà vedere se sotto pressione riuscirà a gestirsi nel migliore dei modi.

Per Agostini Bagnaia ha le sue chance: l’annuncio piace ai tifosi di Pecco

Tra i grandi addetti ai lavori e campioni del passato c’è anche chi ritiene che Bagnaia abbia le sue chance di compiere questa clamorosa impresa. Il terzo titolo consecutivo potrebbe diventare realtà tramite un week end perfetto. Non vanno poi trascurati i terzi incomodi, ovvero Marquez e Bastianini, che possono dire la loro con una gara di vertice, infilandosi tra i due contendenti.

A parlare dell’esito del campionato è stato anche Giacomo Agostini, il pilota più vincente della storia, con ben 15 titoli mondiali in bacheca.

Intervistato da ‘Relevo’, Agostini ha espresso il suo parere: “L’autocontrollo di entrambi sarà cruciale per gestire la tensione. Non si può più sbagliare e su questo punto mi sento di dire che Bagnaia è leggermente in vantaggio”. Poi aggiunge: “Ha già vinto due volte il titolo e ha già vissuto questo tipo di tensione. Sono due grandi piloti, Martin è più impulsivo, mentre Pecco è più riflessivo”. Vedremo se alla fine vincerà la testa dell’italiano o la sfrontatezza dello spagnolo, in un finale che sarà di certo thrilling.