Commozione per Ayrton Senna: annuncio da brividi

Mentre il Mondiale si avvia alla conclusione, un annuncio da pelle d’oca sul compianto Ayrton Senna commuove tutti gli appassionati di Formula 1

Il titolo iridato piloti sembra aver preso la strada per Milton Keynes. A meno di colpi di scena, che in Formula 1 non possono mai essere esclusi, Max Verstappen con tutta probabilità salirà sul primo gradino del podio mondiale per la quarta volta di fila.

Tuttavia, come recita una massima, ‘è finita solo quando è finita’ e, pertanto, Lando Norris, che insegue l’olandese a 62 lunghezze di distanza, finché l’aritmetica non lo condannerà, proverà a sovvertire un esito della contesa iridata che sembra già scritto o, quantomeno, a ritardare il più possibile il momento dello champagne per il campione del mondo in carica.

Insomma, i giochi per il titolo piloti sembrano fatti, il che rende meno thrilling gli ultimi tre Gran Premi stagionali. In compenso a regalare inattese emozioni ai fan della Formula arriva un annuncio da pelle d’oca su Ayrton Senna, un fuoriclasse del volante che proprio nel rush finale del Mondiale si esaltava facendo la differenza.

Chris Horner, che paragone con Ayrton Senna

Con il trionfo nel Gran Premio del Brasile, come detto, Max Verstappen ha ormai in tasca il suo quarto titolo mondiale. Non solo. La vittoria è arrivata al culmine di una rimonta pazzesca visto che il portacolori della Red Bull è scattato dal 17esimo stallo in griglia. Una prestazione monstre che ha lasciato a bocca aperta appassionati di Formula 1 e addetti ai lavori tra cui lo stesso Christian Horner, team principal della Red Bull.

In un’intervista concessa a ‘TalkSport‘ Horner ha a tal punto esaltato lo spettacolo offerto dal campione del mondo in carica da paragonarlo a quello che Ayrton Senna, sempre in condizioni di pista bagnata, regalò 31 anni fa: “Penso che sia stata una delle sue migliori prestazioni di sempre. Passare dal 17° posto in quelle condizioni alla vittoria del Gran Premio è stato eccezionale quando si parla di alcune delle grandi prestazioni che abbiamo visto negli anni da alcuni dei grandi nomi, come Ayrton Senna, mi viene in mente Donington 1993“.

Il riferimento è al Gran Premio d’Europa di quell’anno quando il compianto Senna si è portato al comando della gara dalla quinta posizione nel corso del primo giro. Una prestazione memorabile che ha confermato l’appellativo del brasiliano di ‘mago della pioggia’. Ma ora, per Horner, anche Max Verstappen deve essere considerato tra i più grandi piloti all time: “Assolutamente se riuscirà a conquistare il quarto titolo, e speriamo che abbia fatto un grande passo avanti, allora dovrai iniziare a considerarlo tra i grandi di questo sport. Penso che stia guidando a un livello incredibile come ha continuamente dimostrato”.