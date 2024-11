Gianluca Vialli, l’ultimo gesto è davvero toccante: lo hanno visto tutti

Gianluca Vialli, arriva l’ultimo gesto davvero toccante in memoria dell’ex calciatore: lo hanno visto tutti, i tifosi sono rimasti senza parole

Passano i mesi ma di sicuro non scompaiono il sorriso e il ricordo di Gianluca Vialli. L’ex attaccante è rimasto nel cuore di tutti ed era amato per l’uomo ancor prima del campione. Lo dimostra il fatto che ovunque sia andato durante la carriera sia stato amato anche dopo aver lasciato. Oggi è venerato ovunque dalla Cremonese alla Sampdoria, passando naturalmente per la Juventus e il Chelsea, per concludere con la Nazionale.

Il triste destino, che si è compiuto il 5 gennaio 2023, non può di certo fermare iniziative e commemorazioni in suo onore. Come quella che da qualche tempo va in scena a Genova, sponda Samp, dove è davvero un mito. L’ultimo gesto compiuto nella città ligure in suo onore è da brividi e molto toccante. La notizia è recente e sta facendo il giro del web.

Vialli, l’ultimo gesto commuove i fan: quanto amore per lui a Genova!

Siamo a Quinto, un quartiere di Genova, dove al Molo dell’Amicizia ci sono dei murales dedicati all’ex numero 9 della Sampdoria. Di recente erano stati imbrattati e sporcati da alcuni atti vandalici verificatisi in maniera sempre più frequente. I vandali, infatti, avevano rovinato con vernice nera i murales in ricordo dell’ex bomber e tagliato alcune sciarpe della Samp, rimaste lì come cimelio per contornare ancora di più un luogo iconico per il tifo blucerchiato.

Nelle ultime ore alcuni volontari di dichiarata fede doriana hanno deciso di rimettere in sesto i murales, ripristinandoli al loro aspetto originale. I volontari si sono presi l’impegno di rimuovere tutte le tracce di sporco dovute ai vandali, facendo risplendere nuovamente il ricordo di uno dei più grandi attaccanti di sempre non solo della storia della Sampdoria ma dell’intero calcio italiano. Un gesto fatto con amore e disponibilità, la stessa che Vialli aveva da sempre per i suoi vecchi tifosi.

A dire il vero qualche rimasuglio di vernice nera imbrattante è rimasta, seppur poco visibile, ma al momento è stata lasciata volutamente anche per far comprendere la bassezza dei gesti che periodicamente compiono questi vandali, forse di fede genoana o forse semplicemente per sfogare le proprie frustrazioni. Per ora, comunque, i murales nella zona di Quinto dedicati alla Samp e a Vialli sono tornati a splendere.