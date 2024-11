La sosta per prendersi la Juventus: Koopmeiners vuole essere decisivo

Questa sosta sarà utile per le varie squadre di Serie A che, Nazionali a parte, possono recuperare preziose energie in vista della ripresa del campionato. Chi, in casa Juventus, deve cercare di arrivare alla miglior condizione possibile è Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese, arrivato dall’Atalanta dopo un’estenuante trattativa, non ha ancora avuto la possibilità di dimostrare il suo intero valore. Perché è arrivato tardi, perché si è infortunato e perché ha giustamente bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Motta.

Il suo apporto è determinante e può spostare gli equilibri: lo ha dimostrato a Bergamo trascinando la Dea e a Torino tutti si aspettano che possa replicare le grandi prestazioni offerte con Gian Piero Gasperini. Perché Koopmeiners può spostare davvero l’equilibrio di una partita, in fase di possesso e non possesso può essere determinante. E Motta lo aspetta.