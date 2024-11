Maturità tattica ed emotiva: il Milan deve trovare continuità

Alla ripresa della sosta, il Milan avrà un compito ben preciso: dimostrare di poter avere un ruolo primario in questa stagione, in questo campionato. Se in Champions League i giochi sono aperti ed è comunque una competizione a sé, è in campionato che la formazione di Paulo Fonseca deve evitare una resa troppo anticipata. La dirigenza si aspetta risultati precisi, si aspetta una concorrenza importante alle prime della classe.

Per far sì che ciò accada, Fonseca deve provare a mantenere un equilibrio cercando una stabilità, una continuità che il Diavolo quest’anno non ha mai avuto. La bella impresa a Madrid, contro il Real, è stata parzialmente annullata dalla mezza disfatta di Cagliari. Fonseca deve evitare questa altalena di emozioni, di risultati negativi contrapposti a storiche imprese. Con i dettagli e con una maturità tattica ed emotiva, questa è la strada.