Ufficiale Fognini, l’ultima novità fa davvero male: tifosi distrutti

Arrivano brutte notizie per i tifosi italiani dal fronte di Fabio Fognini: ufficiale l’uscita dai vertici del tennis mondiale

In questi giorni i riflettori di appassionati ed addetti ai lavori sono interamente rivolti alle Nitto Atp Finals di Torino, dove Sinner e gli altri migliori sette giocatori dell’anno solare sono impegnati a contendersi il titolo di “Maestro”. L’ottima partenza del classe 2001 altoatesino ha portato grande entusiasmo tra i tifosi italiani, già emozionati per i tanti traguardi prestigiosi raggiunti da Jannik in questo 2024. La sensazione è che il giovane azzurro possa davvero mettere la ciliegina sulla torta centrando, dinanzi al pubblico di casa, l’ennesimo trionfo stagionale.

Contemporaneamente, tuttavia, per dovere di cronaca è giusto segnalare anche le notizie meno positive che riguardano il tennis nostrano. Cosa è successo? È successo che l’indomani dei tornei in scena la scorsa settimana a Metz e Belgrado, l’Atp ha reso noto l’ultimo aggiornamento del ranking mondiale e non è andata particolarmente bene ai colori azzurri. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta il bilancio è abbastanza negativo.

Brutte notizie Fabio Fognini, c’è il crollo nel ranking Atp: il dato preoccupa in ottica AO 2025

L’aggiornamento, infatti, ha portato più dolori che gioie ai rappresentanti azzurri che gravitano nelle prime cento posizioni della classifica Atp. Ne escono stabili lo stesso Sinner – saldo in vetta con oltre 3 mila punti di vantaggio sul suo primo inseguitore – e i vari Lorenzo Musetti (17), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (35) e Matteo Arnaldi (38), ma questi sono gli unici giocatori italiani a non aver fatto registrare passi indietro…

Scorrendo la graduatoria, ad esempio, si apprende che Luciano Darderi ha perso una posizione, passando dalla 43 alla 44, e che Lorenzo Sonego ne ha perse due, passando dalla 51 alla 53. La notizia peggiore, però, è relativa a Fabio Fognini, il quale di posizioni ne ha perse ben nove scivolando dalla piazza numero 74 alla numero 83.

A rivelarsi cruciale per il ligure è stata l’eliminazione all’esordio nell’Atp 250 di Belgrado, costatagli un lauto bottino di punti visto che nella stessa settimana del 2023 aveva raggiunto la semifinale all’Atp 250 di Metz. Il tonfo del 37enne di Sanremo assume tutti i tratti di un’uscita di scena dai palcoscenici più nobili di questo sport. La speranza è che almeno possa conservare la top-100 nei prossimi due mesi, così da avere una classifica che gli consenta di partecipare all’Australian Open 2025 senza passare per il torneo di qualificazione. Staremo a vedere.