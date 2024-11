Coppa D’Africa, super Brahim Diaz trascina il Marocco

Termina 1-1 Capo Verde-Egitto, squali blu eliminati. Egitto che centra invece il primo posto nel girone. A sbloccarla sono gli ospiti. A segnare Taher Mohamed che controlla al limite, entra in area e con un gran sinistro trova lo 0-1. Pari dal dischetto firmato poi Ryan Mendes che al 63’ segna la rete dell’illusione per Capo Verde. Ilussione anche per il Gabon qualificato ma sconfitto 1-5 dal Marocco che va inizialmente sotto. Gran destro a girare da appena dentro l’are a di Bouanga per il vantaggio del Gabon. Pari quasi immediato. Punizione di Hakimi e colpo di testa di Harkass al primo centro in Nazionale. Al 20’ il vantaggio ospite è firmato poi da Brahim Diaz, bravo a trovare la deviazione giusta su sviluppi di corner. Ancora 3 minuti ed è nuovamente l’ex Milan sempre dopo un calcio d’angolo a trovare la doppietta personale. 1-3 che diventa 1-4 al 81’ quando En-Nesyri raccoglie il perfetto invito di Saibari realizzando il gol che chiude il match. In chiusura è poi Saibari a trovare il definitivo 1-5 azione personale del classe 2001 e conclusione spettacolare che super Mbaba e suggella il primo posto del Marocco.