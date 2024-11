Douglas Luiz, per adesso è un flop: Motta si aspetta altro

La sosta per dimostrare di essere da Juventus. Questo è l’obiettivo principale di Douglas Luiz, sicuramente uno dei flop di questa prima parte di stagione in casa bianconera. Il centrocampista brasiliano non sta dimostrando il suo valore, nonostante il suo cartellino sia stato pagato più di 50 milioni di euro dall’Aston Villa. Con Thiago Motta viene sempre premiata la meritocrazia e il valore del cartellino c’entra poco, per questo motivo Douglas Luiz ha trovato poco spazio.

Non riesce a entrare nella maniera più giusta possibile negli schemi tecnico-tattici di Motta, quando è stato chiamato in causa ha giocato in maniera superficiale senza incidere più di tanto. Motta si aspetta molto da lui, in Premier League ha incantato agli ordini di Unai Emery. La Juventus ha bisogno di un metronomo in mezzo al campo, Douglas Luiz deve meritare di essere una pedina fondamentale.