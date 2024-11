Inter, i retroscena di Zielinski: “Napoli, avrei rinnovato. Mi volevano anche Juve e Barcellona”

La sua Polonia affronterà stasera il Portogallo di Cristiano Ronaldo e poi lunedì la Scozia, ma Piotr Zielinski ha avuto modo di parlare, in un’intervista concessa a Kanal Sportowy, anche di alcuni retroscena di mercato che riguardano il periodo in cui doveva ancora scegliere la causa dell’Inter per la sua nuova tappa in carriera.

Ecco le sue parole: “Su di me c’erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus… Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Mi piace l’Italia, quando sono arrivato ​​al Napoli mi sono trovato bene e sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia. Sono all’Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto”.

Riguardo al primo periodo vissuto in nerazzurro invece ha detto: “La mia forma sta migliorando. Sto avendo più opportunità dall’allenatore e io approfitto di queste opportunità. Ruotiamo bene perché abbiamo diversi ottimi centrocampisti. Ne sono felice perché faccio di tutto per giocare il più possibile e i risultati si vedono. È un grande orgoglio e un onore essere ancora una volta il capitano della Nazionale, quindi ne sono felice”.