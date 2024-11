Oaktree bussa per la quinta volta: ora Bisseck e poi Dumfries, la via tracciata all’Inter

Yann Bisseck rinnova il proprio contratto con l’Inter, che blinda così un altro dei giocatori che in questi mesi è cresciuto molto e che è diventato uno dei co-titolari di cui parlano spesso Marotta e Inzaghi. Un avvio di campionato dove qualche incertezza c’è stata, ma accompagnata da una maggiore importanza nella rosa ed una ascesa in termini di rendimento: il picco lo ha toccato sicuramente nel match di Champions League contro l’Arsenal, dove non solo ha impressionato la sua tranquillità palla al piede – costante fin dal suo arrivo a Milano – ma stavolta anche per l’aver chiuso ogni spiraglio dietro.

Il quinto rinnovo di Oaktree, ma diventeranno sei

Il prolungamento di Bisseck è il quinto dell’era Oaktree, che diventeranno sei quando verrà annunciato anche quello già fatto di Dumfries: l’intenzione dichiarata all’arrivo di dare continuità a quanto di buono fatto nel progetto degli scorsi anni è stata tradotta insomma in fatti, con la volontà di dare forza ai contratti dei giocatori più importanti e poi anche di quelli più futuribili.

Quelli di Barella e Lautaro sono diventati quasi tormentoni, ma la dirigenza sapeva bene che dovevano essere loro i primi mattoncini per mandare un segnale chiaro di stabilità e continuità.

Da Barella ad Asllani: giovani e forti

Se l’Inter vuole crescere, non può pensare di farlo senza mantenere e continuare a rafforzare la propria ossatura principale. Se anche poi nel prossimo futuro Oaktree puntasse a rivendere l’Inter a miglior prezzo, lo vorrà fare puntando ad una crescita del valore della rosa e del club, dunque puntare sui giovani non è una strategia casuale.

Il primo a rinnovare è stato Nicolò Barella, che ha firmato fino al 2029 per 6,5 milioni all’anno. Poi è toccato a Lautaro e Inzaghi: il capitano fino al 2029 per 9 milioni, il tecnico fino al 2026, per 6,5.

Sistemate le colonne, via ai giovani: Kristjan Asllani ha firmato fino al 2028 per 1,5 milioni, stessa cifra che ha legato Bisseck ai nerazzurri fino al 2029. Per Denzel Dumfries manca solo l’ufficialità per l’aumento a 4 milioni l’anno fino al 2028.