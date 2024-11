Sinner, l’annuncio che non ti aspetti: “Non se ne rende conto”

Annuncio incredibile su Jannik Sinner, i fan restano a bocca aperta: lo ha detto davvero, colpo di scena clamoroso

Continua la cavalcata straordinaria di Jannik Sinner in quel di Torino. L’azzurro non sta deludendo le aspettative fino a questo momento, confermando il suo straordinario stato di forma anche nel torneo dei ‘maestri’, quello in cui si affrontano solo i migliori giocatori della stagione. Protagonista assoluto in campo e fuori, il numero uno al mondo ha conquistato davvero tutti, come confermato da un annuncio che ha sorpreso i tifosi.

Non bisogna per forza essere ex tennisti per innamorarsi di un giocatore come Sinner. E non solo per le qualità, eccezionali, mostrate in campo tutte le volte che viene chiamato in causa, ma anche per il suo carattere e il suo comportamento al di fuori del terreno di gioco.

Nonostante sia il numero uno al mondo ormai da mesi, il tennista più continuo, e forse anche il più forte, tra quelli attualmente attivi nel circuito ATP, l’altoatesino non ha infatti dimenticato le qualità con cui è cresciuto. Su tutte quell’umiltà che è caratteristica tipica dei migliori in assoluto.

Una qualità esaltata anche da chi di vittorie e trionfi se ne intende bene, un protagonista del mondo del calcio che si è lasciato andare a dichiarazioni incredibili sul tennista italiano, mettendone in risalto le doti in campo e fuori.

Annuncio clamoroso di Allegri su Jannik Sinner: i tifosi restano a bocca aperta

Tutti gli appassionati di sport in Italia stanno seguendo con grande attenzione la cavalcata di Sinner nelle ATP Finals di Torino. E chi se lo può permettere lo sta facendo anche dal vivo, assistendo da vicino alle imprese del tennista altotatesino.

Tra questi anche un ex allenatore che a Torino è di casa, Massimiliano Allegri. Grande appassionato anche di tennis, il tecnico livornese è stato in questi giorni avvistato insieme all’azzurro, e ha commentato la sua incredibile crescita ai microfoni di ‘Supertennis’, lasciandosi andare a una dichiarazione davvero clamorosa.

Il grande segreto di Sinner, secondo l’ex allenatore, tra le altre cose, anche del Milan, squadra del cuore di Sinner, è il fatto di non rendersi conto di quanto sia cresciuto e dove sia arrivato in questa incredibile stagione 2024.

“Sinner non si rende conto di essere il numero uno al mondo e questo è il suo grande segreto, la sua vera forza“, ha raccontato l’ex tecnico juventino, aggiungendo: “Jannik è un giocatore straordinario e soprattutto un ragazzo con valori importanti“. Parole che sanno di ennesima benedizione per lo sportivo che sta cambiando la storia del tennis in Italia.