Tadej Pogacar, mossa della disperazione: tutto stravolto

Tadej Pogacar è il re del ciclismo contemporaneo e tutti vogliono batterlo: arriva la mossa della disperazione che può stravolgere tutto in futuro

Il vincitore del Giro d’Italia e del Tour de France in questo 2024 si è andato a prendere anche il titolo mondiale a Zurigo, lo scorso 29 settembre. Inarrestabile in salita e a cronometro, in grado di staccare tutti con apparente facilità, Tadej Pogacar sta spaventando la concorrenza.

Ci sono state epoche nel ciclismo del passato in cui un corridore veniva pagato per non partecipare al Giro d’Italia, vista la sua manifesta superiorità. Parliamo di Alfredo Binda e dei lontanissimi anni ’30, epoca leggendaria dello sport della fatica per eccellenza. Gli stessi Coppi e Merckx furono in grado di esprimere una superiorità tale da non permettere agli altri nemmeno di impensierirli e conquistando ogni trofeo possibile durante la loro epopea. Nomi leggendari di uno sport leggendario, che nonostante il passare del tempo mantiene ancora un forte appeal sul pubblico.

In questo momento c’è la fortuna di avere un altro fenomeno su due ruote che sta attraendo su di sé l’attenzione dei tifosi. Tadej Pogacar è senza dubbio un numero 1, di quelli che lascia le briciole e poco altro. Nel suo magnifico 2024 ha messo in fila tutti al Giro d’Italia, al Tour de France e anche al Mondiale in Svizzera. Una vera macchina, soprattutto per il modo in cui riesce a staccare gli avversari. Quell’irrisoria semplicità frutto del talento e della costanza di allenamento. Proprio per questo le altre squadre stanno cercando di trovare un modo particolare per batterlo.

Per battere Pogacar serve la mossa della disperazione: la Soudal ingaggia la fidanzata Urska

Il grande rivale di Pogacar, per età e talento, è Remco Evenepoel, che assieme a Vingegaard, sembra l’unico in grado di competere con lo sloveno. La Soudal Quick-Step punta forte sul talento belga classe 2000, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi sulla prova in linea. La squadra belga vuole provare a sfidare la Uae Team Emirates con una mossa speciale.

Si perché hanno ingaggiato Urska Zigart per la squadra femminile. Per chi non lo sapesse la Zigart è la fidanzata di Tadej Pogacar e dietro al suo acquisto ci potrebbe essere una strategia precisa. Tra il serio e il faceto, Patrick Lefevere, dirigente capo della Soudal Quick-Step ha confessato dietro ad un sorriso: “Sapete già che la sua ragazza Urska Zigart correrà con noi l’anno prossimo alla AG Insurance-Soudal”.

Poi aggiunge: “Da lei potremo avere informazioni privilegiate”. Una battuta simpatica ma che in realtà fa capire a che punto di disperazione sono arrivati gli avversari del fenomeno sloveno pur di batterlo. Le stanno provando davvero tutte.