VIDEO – La risposta di Marotta a Scaroni: “A Milano solo una squadra è ferma ad una stella”

“Orgoglioso di essere il Presidente dell’unica squadra di Milano”, aveva detto il numero uno del Milan, Paolo Scaroni. Pronta la risposta del Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, alla presentazione del libro di Beppe Severgnini al Book City, al Castello Sforzesco di Milano: “Cerco sempre di non esser istintivo e razionalizzare, per questo l’altra volta ho messo la cravatta con 2 stelle. Per dire: a Milano c’è una squadra sola che ha una stella”.

Poi ancora: “Questo gruppo ha dentro molto forte il senso dell’appartenenza. Che poi molto spesso il problema dell’attaccamento alla maglia si deve agli agenti o alle società che li gestiscono”.

Sulla proprietà dell’Inter: “Il calcio è l’unico settore dove il muratore può diventare architetto il giorno dopo. Spesso succede che cambia la proprietà e visto che di calcio si parla da tutte le parti, arriva una nuova proprietà che ti dice: ‘Di calcio ne capiamo quanto voi’. E’ l’unico settore industriale dove può accadere, negli altri ci deve essere una specificità particolare. Devo ringraziare Zhang e Oaktree che mi hanno dato la possibilità di scegliere i collaboratori”.