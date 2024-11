Addio nel calcio a 35 anni, è stato protagonista con la maglia di una big

Si ritira dal mondo del calcio a 35 anni. Per tanto tempo è stato protagonista assoluto con la maglia di una big: tifosi in lacrime

Per ogni calciatore, prima o poi, arriva uno dei momenti più difficili della propria carriera sportiva: ovvero quella di chiudere definitivamente con il proprio lavoro. In questo caso, nel calcio, appendere le famose scarpette al chiodo. Proprio nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità: l’oramai ex calciatore ha deciso di chiudere, per sempre, con il mondo del calcio giocato.

Questa è la decisione ufficiale presa da Omer Toprak. L’ex difensore centrale della Nazionale turca è stato un punto di riferimento per la Bundesliga tedesca. Nel corso della sua brillante carriera sportiva ha vestito maglie importanti come quelle del Bayer Leverkusen e del Borussia Dortmund. Nel periodo estivo era rimasto senza squadra dopo che il suo contratto con i turchi dell’Antalyaspor era giunto al termine.

Poi l’importante decisione di farsi da parte per tanti motivi: in primis perché nessuna squadra lo aveva cercato come rinforzo importante per la retroguardia. Il suo addio lo ha annunciato con un post che ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. Lo stesso che ha commosso i suoi sostenitori ma anche tantissimi compagni che hanno avuto l’onore di giocare con lui, sia nel club che in nazionale.

Addio al calcio, Toprak chiude a 35 anni: “Con un occhio rido, con l’altro piango”

“Dopo 16 anni concludo la mia carriera con un occhio che ride e con un altro che piange“. Così ha voluto salutare tutti Toprak. Lui che, nel corso della sua carriera sportiva, ha militato in diverse squadre (oltre a quelle citate in precedenza) come: Friburgo (club in cui è cresciuto calcisticamente partendo dalle giovanili), Friburgo II e Werder Brema. Ben 430 i match che ha disputato in tutte le competizioni, togliendosi la soddisfazione di trovare la via della rete addirittura in 15 occasioni.

“L’occhio che ride è perché ci sono state molte vittorie e sconfitte. In questo mondo ho fatto delle nuove amicizie. Per quello che piange, invece, è perché lascio lo sport che più ho amato da ragazzino. Orgoglioso di aver realizzato il mio sogno“.

Tra i tantissimi che hanno voluto commentarlo e ringraziarlo anche il bomber della nazionale tedesca, Nicklas Fullkrug, Marco Friedel e la pagina ufficiale del Werder Brema.