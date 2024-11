Ahi Inter, Calhanoglu si ferma ed esce con la Turchia: “Ho sentito dolore: domani valutiamo”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu rivela di aver lasciato il campo in anticipo nel match contro il Galles per via di un problema fisico dopo la prima frazione di gioco.

Alla fine la sua Turchia ha pareggiato 0 a 0 ed il giocatore ha spiegato: “Ho iniziato a sentire dolore e non ho voluto rischiare – ha esordito -. Non ero al 100%, il dolore si è ripresentato nello stesso punto e a quel punto non ho voluto correre rischi. Domani faremo la risonanza e valuteremo la situazione.

Poi sul rigore fallito da Akturkoglu: “Lo capisco molto bene, può capitare a chiunque di sbagliare un rigore. Noi abbiamo cercato di motivarlo. Ha una famiglia solida alle spalle, come una montagna. Noi, come squadra, siamo con lui. Questi episodi fanno parte del calcio. Deve rialzare la testa. Nei rigori la fortuna conta al 50%. Nessun problema, andremo avanti”.