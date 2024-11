Da Thuram a Lautaro: quanta stanchezza. Ma l’Inter ha poche alternative

Una sosta che può far bene a tanti: in casa Inter è quello che si aspetta Simone Inzaghi per quel che riguarda Marcus Thuram. L’attaccante francese, nelle prime gare di questa stagione, è stata sicuramente una delle note più liete dei nerazzurri, ma con il passare delle partite anche il suo rendimento è calato e adesso Inzaghi deve trovare un altro tipo di soluzione, in un attacco sterile che segna poco e che, oltre Lautaro Martinez, non ha tante alternative.

Forse questo è proprio il problema principale, perché questa Inter deve trovare soluzioni importanti. I soli Lautaro e Thuram non possono bastare, soprattutto in una stagione in cui di partite ce ne saranno tante, forse troppe. E due sole pedine non possono bastare, Taremi e Arnautovic devono provare a farsi spazio altrimenti la stanchezza prenderà il sopravvento.