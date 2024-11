Italia, Spalletti a caccia di continuità: l’obiettivo è il primo posto nel Girone

Dopo la vittoria contro il Belgio a Bruxelles nella quinta giornata di Nations League, gli Azzurri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale con un turno di anticipo grazie al gol di Sandro Tonali nella prima frazione di gioco.

Domani a San Siro, si concluderà ufficialmente la fase a Gironi con l’ultimo match in programma contro la Francia che potrebbe garantire il 1° posto nel raggruppamento 2 della Lega A.

Dopo il fallimento per la mancata qualificazione ai Mondiali e l’eliminazione dall’ultimo Europeo, l’Italia pian piano si sta ritrovando con un gruppo che continua a dare soddisfazioni come dimostra l’imbattibilità in Nations League. Solidità, abnegazione, spirito di sacrificio: ingredienti importanti che rendono questa squadra bella da vedere!

Contro la squadra di Didier Deschamps, gli Azzurri avranno a disposizione due risultati su tre e anche in caso di una sconfitta con due gol di scarto permetterebbe di chiudere al primo posto presentandosi da testa di serie al sorteggio in programma venerdì 22 novembre a Nyon. Possibile qualche cambio di formazione per il match contro i transalpini.