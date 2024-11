La grande boxe live su Sportitalia: segui la diretta della TAF 7 all’Allianz Cloud di Milano

La grande boxe live su Sportitalia: dalle ore 19.30 live su Sportitalia la settima serata di grande boxe targata The Art of Fighting 7. Non perdetevi lo spettacolo in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT.

L’Allianz Cloud di Milano è il palcoscenico di TAF 7 – la 7º serata di grande boxe targata the Art of Fighting. L’evento, settimo dell’organizzazione The Art of Fighting, ha la seguente card:

WBC Mediterraneo MEDI: Dario Morelo vs Felice Moncelli

Titolo Italiano Cruiser: Jonathan Kogasso vs Roberto Lizzi

Titolo Italiano Superpiuma: Mohamed Diallo vs Francesco Paparo

Titolo Int. WBC Silver WELTER: Akrem Aounia vs Nicholas Esposito

Cruiser: Momo Elmaghraby vs Luca Spadaccini

Medi: Francesco Faraoni vs Cataru

