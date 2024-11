Leao, allora fai sul serio. E il ct del Portogallo lo esalta: “Fra i migliori al mondo nell’uno contro uno”

Non solo la doppietta, l’ennesima, di Cristiano Ronaldo: il 5 a 1 del Portogallo alla Polonia di ieri ha detto anche che Rafael Leao sembra fare sul serio, stavolta. L’attaccante del Milan è stato spesso tacciato di discontinuità, ma da un po’ di settimane sembra aver davvero cambiato marcia.

Le sgroppate nel finale di Monza, poi la super prestazione di Madrid, la doppietta di Cagliari ed ora un gran bel gol di testa con la propria Nazionale: gli indizi a suo favore cominciano ad essere tanti e quantomeno si può dire che sia sulla buona strada per far abbassare i toni delle critiche nei suoi confronti e tornare ad essere il valore aggiunto dei rossoneri di Fonseca.

Il commissario tecnico Roberto Martinez come riporta O Jogo ha tessuto le sue lodi: “Tutti i grandi giocatori vengono esaminati, Rafael Leão è cresciuto molto agli Europei, ha giocato una grande partita contro la Francia e credo che questa partita sia stata il momento in cui è cresciuto di più. Oggi ha dimostrato quello che è, uno dei migliori giocatori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno. Per quanto riguarda il primo gol, non ci sono molti giocatori al mondo che creano quell’occasione”.

Parole e musica per i tifosi del Diavolo che ora attendono le contro-prove: il Portogallo sarà di nuovo di scena contro la Croazia lunedì, poi il Milan affronterà il big match contro la Juventus per capire che indirizzo prenderà la stagione. Della squadra e della propria stella, Rafa Leao.