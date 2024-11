Mazzata tremenda per Hamilton: “Periodo difficile”

Lewis Hamilton ha vissuto un momento complicato. A raccontarlo è chi gli è stato molto vicino

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes al termine della stagione, ormai è una notizia ufficiale da inizio anno. Gli restano ancora tre gare da disputare con la Scuderia con la quale ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali. Una carriera strepitosa che, tuttavia, non si sta concludendo nel migliore dei modi.

Complice anche una monoposto meno competitiva del solito, Lewis Hamilton sta affrontando un’altra stagione difficile. Mai oltre il sesto posto in classifica fin dalla sua stagione d’esordio nel 2007, Hamilton si trova al momento al settimo posto in classifica piloti nonostante le due vittorie a Silverstone e Spa e i quattro podi ottenuti a inframezzare una serie di prestazioni lontane dalla vetta.

Un’annata lega e complessa, caratterizzata dal suo imminente addio alla scuderia tedesca. Anche quando vinceva, non sono mancati altri momenti di grande difficoltà per Hamilton. In particolare, c’è stato un anno nel quale il pilota britannico non ha vinto e ha dovuto anche ricostruire il rapporto con il team principal Toto Wolff.

Toto Wolff svela un retroscena su Hamilton: ecco cosa ha raccontato

Si tratta del 2016, l’anno in cui Lewis Hamilton fu battuto dal suo compagno di squadra Nico Rosberg nel duello mondiale. Arbitro della lotta è stato Toto Wolff che, al podcast High Performance, ha rivelato che in quel periodo il suo rapporto con Hamilton era ai minimi termini.

“C’è stato un momento in cui abbiamo vissuto un momento davvero difficile nel 2016 dopo che Nico aveva vinto il campionato non ci siamo parlati per alcune settimane. Poi è venuto a casa mia perché gli ho detto che dovevamo parlare. Abbiamo trascorso molte ore e siamo usciti da questa discussione.”

Il team principal della Mercedes ha spiegato che quello è stato il punto di svolta nel suo rapporto con il pilota: “È stato prima della festa di Natale, e quello che gli ho detto è che non possiamo non parlarci. Se c’è qualcosa che ci infastidisce, devi solo prendere il telefono e devi dirmelo. Quello è stato il fondamento della nostra relazione, amicizia e relazione negli anni a venire“, ha concluso Wolff.

Situazione che si è poi ripresentata anche, come dichiarato da Wolff, anche un paio di anni dopo, quando però fu Hamilton a ricordargli quello che si erano detti el 2016, spronandolo a parlare per chiarirsi ulteriormente. Di certo, nonostante gli alti e bassi, non si può certo dire che il rapporto tra i due non sia stato vincente.