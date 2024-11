Portogallo, CR7 campione senza età: rovesciata d’autore e obiettivo 1000 gol in carriera

Cristiano Ronaldo indomabile contro la Polonia: il capitano dell’Al-Nassr protagonista della vittoria del Portogallo per 5-1 in Nations League: prima trasforma il rigore al 72′ poi a tre minuti dalla fine realizza la sua personale doppietta con una splendida rovesciata che incrementa il bottino di reti in stagione e che allunga a 910 le reti in carriera.

“1000 gol? Giorno dopo giorno. Mi godo un gol dopo l’altro. Mi godo il ​​momento. I mille gol non mi dispiacciono affatto, sinceramente. Obiettivi nel calcio? Si tratta di divertirsi. Pianificare il tuo ritiro dal calcio… Accadrà tra un anno, due anni, qualunque cosa. Onestamente dico che non è uno scherzo, si tratta di godersi il momento, sentirsi come se mi stessi godendo il calcio. Mi alzo e vado all’allenamento e alla partita motivato. Quando non mi sento così, mi faccio avanti e dico: ‘Non posso più farlo’. Tra tre mesi compirò 40 anni. Me la prendo comoda e mi diverto. È quello che faccio, soprattutto in Nazionale, dove mi piace giocare di più. Mi piace giocare per la Nazionale e mi piace molto venire qui. Anche fare gol e fare buone prestazioni aiuta”.