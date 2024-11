Ritiro Nadal, nuovo dramma in arrivo: “Non ci sarò”

L’addio di Nadal si avvicina ma non tutti i big del tennis potranno esserci: arriva il forfait che nessuno poteva immaginare

Il conto alla rovescia sta per scadere. Le Finals di Malaga sono ormai dietro l’angolo e il mondo del tennis si sta preparando per dare il giusto tributo a Rafa Nadal. Il fuoriclasse spagnolo sta per mettere la parola fine alla sua straordinaria carriera, e lo farà con un ultimo grande appuntamento in Coppa Davis, insieme alla squadra iberica, davanti a tutti i big del tennis, pronti a omaggiarlo con la loro presenza. Tutti, o quasi. C’è infatti chi, incredibilmente, ha annunciato il proprio forfait.

Stando a quanto trapela nell’ambiente tennistico, e in particolare quanto fatto filtrare dall’entourage dello stesso Nadal, a Malaga saranno presenti, per omaggiare il fuoriclasse spagnolo, i suoi più grandi rivali. Dovrebbero esserci Federer e Murray, due dei Fab Four che hanno anticipato Rafa nella decisione di andare prematuramente “in pensione”.

A quanto pare ci sarà però anche Novak Djokovic. Sembra infatti che il serbo abbia confermato allo stesso tennista spagnolo, durante il Six Kings Slam, la sua volontà di esserci, insieme alla sua famiglia, a partire dalle semifinali del venerdì. I più grandi al mondo saranno dunque tutti presenti, ma nelle ultime ore ha fatto scalpore la notizia clamorosa di un forfait che nessuno avrebbe previsto.

Niente da fare per Nadal, non ci sarà al suo addio: l’annuncio sorprende i tifosi

Un personaggio come Nadal è stato in grado, nel corso di circa vent’anni di carriera ad altissimi livelli, di diventare un punto di riferimento per tanti tennisti, un modello da seguire, una straordinaria fonte d’ispirazione. E lo ha fatto non solo con gli atleti spagnoli, che in lui hanno visto un idolo, ma con chiunque abbia amato le sue imprese sportive.

Anche nel circuito femminile sono tante le campionesse che hanno ammesso di essersi ispirate a lui per diventare ciò che sono oggi. Su tutte, non ha nascosto il suo amore per Rafa nel corso degli ultimi anni anche la migliore giocatrice al mondo, Iga Swiatek. La fuoriclasse polacca, quattro volte vincitrice al Roland Garros, è una grandissima fan di Nadal. Nonostante questo non potrà però partecipare al suo addio al tennis.

Ad annunciarlo è stata la stessa ex numero uno al mondo in conferenza stampa, confermando un forfait destinato a fare rumore. “Avrei tanto voluto essere presente al suo ultimo torneo“, ha spiegato Iga, aggiungendo: “Ma dopo le WTA Finals devo iniziare la pre-season“.

Da grande professionista qual è, Swiatek sa che non può permettersi troppe distrazioni, considerando anche il momento delicato di carriera che sta vivendo. Negli ultimi tempi la campionessa di Varsavia è stata infatti tutto meno che brillante, e se vuole ritrovare i risultati di un tempo deve lavorare con grande intensità. A costo di rinunciare a un evento come l’addio al tennis del suo idolo.

Questo non vuol dire che il suo amore per Rafa sia però scemato: “Lui ha avuto un impatto enorme su di me e sul mio modo di vedere il tennis, mi mancherà vederlo in campo. Ma so che questa è una decisione buona per lui, si merita di godersi la seconda parte della sua vita e spero che possa raggiungere gli obiettivi che lo rendono felice“.