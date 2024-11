Sinner e Alcaraz, il ko è doppio: annuncio devastante

A sorpresa arriva l’annuncio su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che non ti aspetti. Il messaggio non lascia spazio al minimo dubbio

Al ‘torneo dei maestri’, le Nitto Atp Finals in corso di svolgimento alla ‘Inalpi Arena’ di Torino, il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha impartito un’altra lezione di tennis. Dopo Alex De Minaur e Taylor Fritz, finalista agli Us Open 2024, anche Daniil Medvedev, come nell’ultimo atto degli Australian Open lo scorso gennaio, si è dovuto arrendere con un 6-3, 6-4 in 1h e 15 minuti di gioco alla superiorità del 23enne di San Candido.

Percorso netto, dunque, per Jannik Sinner che finora non ha perso un set e che punta decisamente a conquistare il torneo che ha soltanto sfiorato lo scorso anno (ko in finale per mano di Novak Djokovic). Nonostante l’inevitabile ansia per il giudizio pendente del TAS che dovrà decidere sulla richiesta di squalifica formulata dalla WADA per l’ormai arcinoto caso doping che l’ha coinvolto, Sinner sta ampiamente dimostrando sul campo perché è diventato il numero uno del mondo.

Eppure c’è chi è pronto a detronizzarlo e a spezzare la diarchia Sinner-Alcaraz. L’ultimo annuncio, infatti, non lascia spazio al minimo dubbio ed è arrivato proprio a ridosso della semifinale che l’azzurro disputerà stasera contro Casper Ruud.

Zverev lancia il guanto di sfida a Sinner e ad Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono le punte di diamante del movimento tennistico mondiale. Sono di quanto di meglio in questo momento la ‘racchetta’ possa esprimere. I due si sono equamente divisi i Major stagionali. Jannik si è imposto, come già ricordato, agli Australian Open e agli Us Open mentre lo spagnolo, attualmente numero 3 del mondo, ha trionfato sulla terra rossa del Roland Garros e sull’erba di Wimbledon.

Tuttavia, da qualche settimana, si sta mettendo in luce anche Alexander Zverev che sta giocando il suo miglior tennis tanto da aver scavalcato al secondo posto del ranking Atp proprio Carlitos e che medita, prossimamente, di fare lo stesso con Sinner. Lo ha dichiarato apertamente dopo uno dei match disputati a Torino.

“Voglio sviluppare ancora di più il mio gioco per poter competere con Jannik e Carlos, è semplice, sono i due punti di riferimento al momento, quelli che stanno vincendo i Grandi Slam, quindi la mia intenzione è di far parte di quel gruppo. So che loro continueranno a migliorare, quindi devo recuperare”, le dichiarazioni di Zverev riportate da tennisworlditalia.com.

Insomma, all’orizzonte si staglia il passaggio di testimone dalla triade ‘Federer-Nadal-Djokovic, che ha dominato i primi due decenni del secondo millennio, a quella formata da Sinner, Alcaraz e Zverez che promette di fare altrettanto negli anni a venire.