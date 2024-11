Addio a una leggenda della Formula 1, piangono i tifosi di tutti il mondo

Sorpresa e sconcerto tra gli appassionati di Formula 1 di tutto il mondo: addio a una vera leggenda delle quattro ruote scoperte

Il countdown è scattato. Pochi giorni e sapremo chi tra Max Verstappen e Lando Norris uscirà vincitore dal duello iridato. Il campione del mondo in carica, forte di un vantaggio di 62 punti in classifica, ha di fatto a disposizione tre ‘championship points’, il primo dei quali a Las Vegas il 24 novembre.

Cresce, dunque, l’attesa dei fan e appassionati di Formula 1 per un finale di Mondiale che, a differenza delle ultime edizioni, promette scintille fino all’ultima curva sia perché l’inglese della McLaren non si dà (giustamente) per vinto sia in quanto è apertissima la lotta tra la scuderia di Woking e la Ferrari, separate nella relativa classifica da 36 punti a favore del team anglo-tedesco, per il titolo costruttori.

Tuttavia, il clima di eccitazione per un rush finale che si preannuncia davvero thrilling è rovinato dall’annuncio dell’addio di una vera leggenda della Formula 1: un fulmine a ciel sereno che letteralmente ha preso in contropiede addetti ai lavori e fan delle ‘quattro ruote scoperte’.

Damon Hill, dopo 13 anni addio a Sky Sport F1

Damon Hill, ex pilota di Formula 1 e campione del mondo nel 1996, come il padre Graham (nel 1962 e nel 1968), dopo essere stata la voce tecnica dei Gran Premi di Formula 1 per “Sky Sports F1” per più di un decennio, ha annunciato il suo addio all’emittente satellitare britannica.

Lo ha reso noto stesso Damon Hill con un post sui suoi canali social: “Sono stati 13 anni fantastici con Sky Sports F1 ma tutte le cose belle prima o poi finiscono. Mi mancherà il gruppo di professionisti più straordinario con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. E non vedo l’ora di affrontare nuove sfide in F1“.

L’ex driver della Williams con il campione del mondo del 2009, Jenson Button, e a quello del 2016 Nico Rosberg formava il board di esperti di Sky Sports F1, e al, al pari di Martin Brundle, Karun Chandhok e Anthony Davidson, altri tre veterani della Formula 1, è stato alle dipendenze dell’emittente satellitare fondata da Rupert Murdoch per ben 13 anni.

Tuttavia, il 64enne ex campione del mondo non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Anzi, tutt’altro. Damon Hill vorrebbe mettersi alla prova con una nuova elettrizzante sfida e, infatti, il suo messaggio di addio lascia intuire che nel suo futuro possa esserci una collaborazione con la categoria regina del motorsport. Insomma, parafrasando un popolare proverbio, si chiude una porta ma potrebbero aprirsi i portoni del Circus.