LeBron James pronto al ritiro: è esplosa la bomba ufficiale

Il campione NBA ha le idee chiare, ecco quando si ritirerà: i dettagli e le parole del giocatore dei Lakers. I fan di LeBron sono col fiato sospeso

La carriera di LeBron James ha raggiunto, ormai da tempo immemore, un livello leggendario. A poco più di un mese dal suo quarantesimo compleanno, il nativo di Akron non sembra intenzionato ad abbassare il suo livello di gioco.

I suoi Lakers quest’anno sembrano aver trovato nuova linfa rispetto alle scorse stagioni. Dopo il titolo del 2020, quello della “bolla” per intenderci, i gialloviola hanno perso in finale di Conference nel 2023 contro i Denver Nuggets. Oltre a questo risultato, non sono mai andati oltre il secondo turno dei playoffs. E allora Lebron James si è messo in testa di portare a Los Angeles qualche altro risultato degno di nota. Per farlo servirà un’annata straordinaria, magari con la complicità di Anthony Davis e di qualche altro membro della squadra.

Contro i San Antonio Spurs ha raggiunto la quarta vittoria consecutiva e anche la quarta tripla doppia consecutiva, un record per la sua carriera e anche per un giocatore della sua età. Attenzione, però, perché potrebbe non durare ancora a lungo.

LeBron James pensa al ritiro, ecco quando: le parole della leggenda NBA

Al termine del match con i Memphis Grizzlies, terza vittoria e terza tripla doppia consecutiva Lebron James aveva invece parlato del suo futuro e anche di quanto ancora pensa di giocare.

“Ormai è un po’ di tempo che faccio questo lavoro, perciò capisco i momenti e l’inerzia della partita. Sono rimasto paziente e ho preso ciò che la difesa mi ha dato, non è niente di nuovo. Ovviamente dipende tutto da ciò che mi dice la testa e il corpo, ma non giocherò ancora per molto tempo, a essere onesto. Non so se sarà un anno o due anni, quello che è”.

E poi James ha aggiunto: “Non giocherò fino a rendermi ridicolo. Non sarò uno di quelli che manca di rispetto al gioco solo per dire di essere in campo. Non fa per me”.

Chiare le sue parole, che testimoniano una certa lucidità in termini di prestazioni e di idee. Al momento Lebron James, ed il suo fisico, non sembrano pronti a lasciare il gioco. D’altronde le sue prestazioni parlano da sole, ma tutto è ancora da decidere.