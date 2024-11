Nadal choc, rivelazione improvvisa: i tifosi sono devastati

Le parole del campione spagnolo Rafael Nadal sono piuttosto criptiche. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

La stagione del circuito Atp si è conclusa con le Finals Atp di Torino e i colori italiani possono in ogni caso sorridere. Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha disputato un’annata eccezionale ma prima di fermarsi per le meritate vacanze ha un altro importantissimo appuntamento ovvero la Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Gli azzurri partono come i campioni in carica e il tennista altoatesino vuole trascinare l’Italia ad uno storico bis consecutivo; l’Italia però dovrà fare i conti con avversarie competitive. Si comincia con l’Argentina, giovedì sera nel quarto di finale che decreterà la seconda semifinalista contro la vincente di Canada-Germania.

Quest’anno alle Finals di Davis ci sarà anche la Spagna che schiera Carlos Alcaraz – grande rivale di Jannik – e Rafael Nadal, leggenda del tennis che a Malaga concluderà la sua gloriosa carriera. Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili per il maiorchino, alle prese costantemente con gli infortuni. Ora Nadal dovrebbe giocare a Malaga ma le ultime parole non possono far altro che preoccupare i tifosi spagnoli.

Rafael Nadal messaggio preoccupante per la Davis, ora che succede?

Per molti la Coppa Davis è anche l’ultima occasione per vedere Rafael Nadal ancora in campo. Il tennista spagnolo ha parlato però all’emittente spagnolo RFET ed ha fatto chiarezza sul suo eventuale impiego da parte del capitano David Ferrer.

“La mia prima grande gioia da tennista è stata la Coppa Davis del 2004. Mi è stata offerta l’opportunità di essere qui“, ha raccontato Rafa ragionando quasi come se si trattasse di una chiusura di un cerchio. I tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo ma il 22 volte vincitore di titoli del Grande Slam ha chiarito: “Per prima cosa bisogna chiarire come mi sento in questi giorni di allenamento, se non mi vedo pronto per riuscire a vincere, beh sono il primo a non voler giocare”.

Insomma non si tratterà di uno show per Nadal ma è una competizione per Nazionali e il tennista ha infine concluso: “Se non mi sento pronto sono il primo a volerne parlare con il capitano. Ho già detto loro di non prendere decisioni in base a questa mia ultima settimana da professionista“. Nadal dovrebbe scendere in campo almeno per il doppio, ma è ancora tutto da decidere. La Spagna debutterà martedì contro l’Olanda nei quarti di finale.