Qualificazioni Coppa d’Africa, l’Algeria di Petkovic affronta la Liberia: segui la diretta su Sportitalia

Alle 17 il calcio d’inizio di Algeria-Liberia, partita valida per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa: seguila in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT.

La squadra dell’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic comanda il gruppo E con 13 punti, dunque affrontano la partita di oggi, valida per la quinta giornata, con la certezza del primo posto e della qualificazione.

E lo farà senza la stella Mahrez, del quale Petković ha detto: “È positivo vedere Mahrez tornare in forma. Ho visto che ha voglia di fare tanto per il gruppo e vedo che sta facendo progressi fisicamente con il suo club. Questo è un buon punto per trovare il grande Riyad nella selezione. No, la convocazione di nuovi giocatori non significa che questi altri giocatori non saranno più convocati “.

