Serata per celebrare Pietro il Grande, dedicata a Mennea

Il 16 novembre, alle ore 16:00, il Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” sito a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate (SA) si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Sportivo Internazionale “Pietro Mennea”, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito.

Una serata straordinaria, in una sala gremita di volti venuti da ogni angolo d’Italia, per celebrare Pietro il Grande. La prima edizione del Premio Letterario Sportivo, dedicato al ricordo e all’eredità di Pietro Mennea, ha unito cuori e storie in un abbraccio di emozioni. Un omaggio vibrante, non solo all’atleta leggendario, ma all’uomo che ha ispirato generazioni a superare i propri limiti, correndo con il cuore verso l’infinito.