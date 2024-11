Charles Leclerc, svelato un toccante segreto: c’entra il fratello Arthur

La carriera in Formula 1 di Charles Leclerc si sviluppa (anche) grazie a un toccante retroscena, finora rimasto nell’ombra, che riguarda sul fratello Arthur

Il Predestinato. Così è noto all’interno del Circus e tra i fan, Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari è considerato fra i più talentosi in assoluto e i risultati, che col tempo sta ottenendo, confermano la bontà del soprannome scelto per riconoscerlo. Per la Rossa è il pilota di riferimento, il quale dal prossimo anno sarà accompagnato in squadra da un campione da cui attingere segreti e strategie, ovvero Lewis Hamilton.

Tuttavia ognuno nasconde dei segreti dietro al proprio successo e uno che riguarda Charles coinvolge suo fratello Arthur. Un retroscena venuto fuori mentre in Ferrari si sta organizzando qualcosa di speciale in occasione del GP conclusivo della stagione 2024, che avrà luogo ad Abu Dhabi dal 6 all’8 dicembre prossimi.

L’idea, come evidenziato dal ‘Corriere.it’, è dedicare le prime prove libere del venerdì ai giovani piloti e la Scuderia di Maranello schiererebbe in pista Arthur sulla vettura di Carlos Sainz. Il team, infatti, considera il fratello di Charles come pilota di sviluppo all’interno della Scuderia. Questi s’impegna spesso al simulatore e nel preparare gli assetti sia per il fratello che per Sainz. Tuttavia quest’anno spesso è stato visto anche fra i vari circuiti, come quello di Fiorano, alla guida della monoposto di due stagioni fa all’interno del programma dedicato alle riserve e ai junior. Un metodo spesso adottato per testare le gomme Pirelli e affini.

F1, il segreto di Charles Leclerc e suo fratello Arthur: è stato svelato

Arthur Leclerc inoltre vanta di aver provato l’Hypercar da endurance e aver vinto il titolo del Gt italiano. Tutto suggerisce che per la Ferrari possa rappresentare un profilo ideale per le prime prove libere a Yas Island alla guida della SF-24. Una gioia che il fratello di Leclerc attende da tempo, avendo avuto l’opportunità di provare la carriera da pilota piuttosto tardi rispetto a Charles. Tutto ciò per una ragione precisa: la famiglia non avrebbe potuto permettersi di finanziare il percorso di entrambi i figli e uno dei due aveva già iniziato da tempo.

Ciò non ha generato alcuna acredine fra i due, i quali anzi hanno un rapporto molto stretto e unito. Charles si è impegnato molto per l’ingresso in Academy di Arthur, il quale ha poi ottenuto la carica di development driver. Perciò vederli girare insieme in pista sarebbe un desiderio realizzato, che renderebbe felice la famiglia. Potrebbe quindi mancare sempre meno alla realizzazione di un sogno così.