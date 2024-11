DS Verona: “Belahyane? Vedremo a gennaio. Con l’Inter sarà difficilissimo”

Al Gran Galà Calcio del Calcio Italiano, il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Belahyane? È un ragazzo giovane, che ha dimostrato di essere forte. Non è facile convivere con la necessità di tenere concentrati i nostri calciatori, anche se non è facile. Sappiamo che i giocatori giovani e forti hanno delle richieste. Il Verona è una squadra che nel mercato deve vendere, ma noi dobbiamo essere bravi a convivere con questa situazione. Belahyane ha dimostrato qualcosa di importante. Se fosse per me io li tratterrei tutti, ma ci sono situazione che vanno oltre. Vedremo a gennaio quale sarà la cosa migliore per il bene del Verona. Le valutazioni le fanno chi compra, poi sarà anche il presidente a decidere”.

Verona-Inter? Per noi le soste sono un po’ complicate. Abbiamo tanti nazionali. L’allenatore deve lavorare con metà della squadra. Non si può lavorare al 100%. Sappiamo bene la forza dell’Inter. Per fare risulato dobbiamo fare una partita importante, non basta una buona partita. Sarà difficilissimo. Abbiamo imparato che deve fare più del 100% e cercheremo di fare il nostro massimo. Assenza Calha? L’Inter ha 25-26 giocatori di livello altissimo. Non penso che abbiano problemi a mettere in campo una squadra di giocatori molto forti. I problemi ce l’abbiamo più noi”.