Lazio, Zaccagni punto fermo di Baroni: “Da qui non voglio più muovermi”

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni de Il Corriere dello Sport. “Baroni? Sin da subito ci ha dato una grande carica, serenità. Non ha mai sbagliato a preparare una partita, non ci riempie di indicazioni tecniche o tattiche, ci dà quelle che servono. Ognuno di noi ha più ruoli da coprire, questo ci chiede Baroni. Non dare punti di riferimento. Tutti movimenti che portano a soluzioni di gioco, ma ci sentiamo liberi: a 30 metri dalla porta ci dice di fare ciò che vogliamo”.

Futuro alla Lazio

“Mi sono affezionato, ho anche la responsabilità della fascia. Mi sento di aiutare i più giovani. Avere raccolto l’eredità di immobile è uno stimolo, mi dà consigli, è il padrino di mio figlio. Quando Baroni me l’ha comunicato ero veramente contento, orgoglioso e voglioso. Ho quasi trent’anni e cinque di contratto. Qui sta bene la mia famiglia, siamo contenti, per ora non ho altro futuro che la Lazio”.