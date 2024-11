Bagnaia-Marquez, è ufficiale: colpo di scena subito dopo l’ultimo Gp

Dopo l’ultimo GP di Barcellona che ha decretato il trionfo iridato di Martin è emerso un colpo di scena che riguarda Bagnaia e Marquez

Il Mondiale 2024 di MotoGP si è concluso con la vittoria di Pecco Bagnaia nel GP di Barcellona ma con il trionfo iridato di Jorge Martin. Lo spagnolo ha difeso il vantaggio sul rivale italiano concludendo sia la Gara Sprint che il Gran Premio al terzo posto: inutile, quindi, il successo di Pecco in entrambe le corse. Per Martin si tratta del primo trionfo nella classe regina e del secondo in carriera dopo il Mondiale conquistato nel 2018 in Moto3.

Bagnaia cede quindi lo scettro dopo due titoli iridati consecutivi ma è già pronto a dare battaglia per il 2025. Un anno in cui il pilota torinese si ritroverà Marc Marquez come compagno di squadra, anche se in realtà l’ex Honda diventerà così un altro avversario durissimo per Pecco. In molti sono infatti convinti che potendo disporre della Ducati ufficiale l’otto volte campione del mondo sarà il favorito per il titolo.

Marquez, nel frattempo, è riuscito a centrare il terzo posto in classifica con la Gresini Racing, concludendo al secondo posto la gara sul circuito catalano e tenendo così a distanza di sei punti Enea Bastianini. Marquez ha poi detto ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’ di aver provato a impensierire Bagnaia in quest’ultima gara ma di non esserci riuscito perché Pecco “andava più forte“.

Ufficiale Bagnaia-Marquez: lo spagnolo ha parlato chiaro

Il 2024 è stato l’anno della rinascita per Marquez, che ha voluto ringraziare il Team Gresini per l’opportunità che gli è stata concessa. Ora però è già tempo di pensare al prossimo anno: già martedì il 31enne di Cervera potrà tastare per la prima volta la Ducati ufficiale.

Il campionissimo spagnolo è stato molto chiaro: nessuna guerra con Bagnaia, anzi sarà proprio il pilota torinese a fare da punto di riferimento per questo suo ingresso in Ducati. “Sarà emozionante perché passo al team factory: proveremo a lavorare bene dal primo giorno, avendo Bagnaia come punto di riferimento“, le parole di Marquez, che ha precisato che si adatterà man mano alla moto e al team.

“Vado lì con il pensiero di lavorare per arrivare al top – ha poi aggiunto il sei volte iridato in MotoGP – ma vedremo poi nei test pre-stagionali il nostro potenziale”.