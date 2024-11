BJ King CUP, Italia-Polonia 2-1: Paolini ed Errani regalano il punto per la finale

Ci pensano le campionesse olimpiche a regalare all’Italia la finale di Billie Jean King Cup. Un’impresa storica, con Errani-Paolini che battono la Polonia 2-0 (7-5 7-5) nel doppio decisivo la coppia Kawa-Swiatek. L’ex numero uno al mondo scende in campo dopo la vittoria dell’1-1 contro Paolini, ma la sua grinta e la sua classe non bastano. Le azzurre guadagnano il primo set poi si rilassano troppo, lasciando il campo alle polacche che arrivano addirittura sul 5-1. Lì il miracolo, lì la leggenda: Errani e Paolini tirano fuori tutte le energie possibili, riprendendo i break di svantaggio e chiudendo poi con il 7-5 finale, raggiungendo l’ultimo atto della competizione per la settima volta nella storia del tennis italiano.