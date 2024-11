Ferrari campione del mondo di F1, la notizia sconvolge gli appassionati

L’annuncio pazzesco è arrivato nelle scorse ore, Ferrari campione del mondo: i tifosi stentano a crederci

Una manciata di giorni e finalmente la Formula 1 tornerà in pista. Las Vegas il palcoscenico del prossimo scoppiettante weekend nel quale Max Verstappen, ormai a +62, potrebbe laurearsi campione del mondo. Il capolavoro in Brasile, con la straordinaria rimonta di Interlagos, potrebbe aver virtualmente chiuso una volta per tutte i giochi.

Decisamente più combattuto il Mondiale Costruttori: a tre appuntamenti dal termine del campionato, Ferrari insegue McLaren con 36 punti di ritardo. Una distanza colmabile, almeno in teoria, dalla Scuderia di Maranello: a Woking staranno facendo i dovuti scongiuri. Ad ogni modo, il tempo stringe ed top team stanno già lavorando al prossimo anno, un 2025 carico di novità e cambiamenti all’interno del paddock. Red Bull ha perso diversi uomini chiave, Newey finito in Aston Martin su tutti, mentre il futuro di Max Verstappen si fa sempre più dubbio.

Carlos Sainz lascerà la Ferrari per approdare in Williams e proprio il ‘Cavallino Rampante’ – al posto del figlio d’arte – ha deciso di puntare sul pilota più vincente di sempre. La firma di Lewis Hamilton con la Scuderia di Maranello, lo scorso 1 febbraio, è stato un fulmine a ciel sereno che ancora oggi divide milioni di tifosi. C’è chi resta scettico, soprattutto per l’età del pilota di Stevenage considerato in fase calante. Chi, invece, ritiene che possa cambiare il futuro della Ferrari e riportarla al successo in tempi brevi: in tal senso l’annuncio arrivato nelle scorse ore ha scioccato i tifosi.

Annuncio clamoroso in Ferrari: “Sarà campione del mondo”

Tra i sostenitori della bontà dell’operazione Hamilton-Ferrari vi è l’ex pilota di Formula 1 Mark Blundell che, in una recente intervista ad ‘AceOdds’ ha rivelato quello che a sua detta sarà lo scenario per la prossima stagione. E l’inglese può incredibilmente ritrovarsi sul tetto del mondo dopo quattro anni di magra.

“Se gli viene dato ciò di cui ha bisogno, penso che Lewis Hamilton abbia tutto ciò che serve per vincere un titolo. Il punto è che non è tanto quanto sia bravo il pilota, se il team non fornisce un kit che funziona in pista, non farà mai la differenza”. Blundell ha quindi avvisato Ferrari, sostenendo come il supporto di ingegneri e meccanici possa essere fondamentale per mettere Hamilton nelle migliori condizioni possibili: se ciò dovesse accadere, i Mondiali piloti e costruttori sarebbero decisamente più vicini rispetto al passato. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfò per la prima e unica volta in carriera, proprio alla guida della ‘Rossa’: da Maranello sono stufi di attendere ulteriormente.

Hamilton, sette volte campione del mondo, potrebbe rappresentare la chiave. E magari superare Michael Schumacher, che ha scritto la storia della Ferrari con cui condivide il maggior numero di mondiali vinti fino a questo momento. Sarebbe pazzesco. Blundell ha poi dichiarato: “Sarà importante trovare l’equilibrio giusto tra auto e pilota. Se dovesse accadere, Ferrari si ritroverebbe lì per vincere un nuovo campionato con Lewis al volante“.

Il 58enne vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 1992 ha poi concluso: “Sarebbe fantastico per il motorsport, mi piacerebbe vederlo. Sarebbe meraviglioso per i fan italiani e per il motorsport britannico”.