Genoa, “grana” Balotelli dopo l’arrivo di Vieira in panchina: vecchie bufere del passato…

In mattinata un cambio improvviso sulla panchina del Genoa, con Patrick Vieira che prenderà il posto di Alberto Gilardino, esonerato dalla proprietà a seguito di alcune incomprensione che hanno spinto al cambio di guida tecnica.

Tutto pronto per lo sbarco in Liguria del tecnico francese 48enne con un passato nel settore giovanile del Manchester City, e con alle spalle esperienze allo Strasburgo, Nizza e Crystal Palace. Tra l’altro fu anche compagno di squadra (Manchester City e Inter) e allenatore (Nizza) di Mario Balotelli… e i rapporti tra il neo allenatore rossoblù e SuperMario non sono di certo idilliaci.

In un’intervista che risale al Daily Mail del 2020, Vieira diceva di Balotelli: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio”. Qualche mese fa, invece, ad aprile, il numero 45 parlava così dell’ex centrocampista di Inter e Juve: “Mi trovavo bene con Vieira, ma sportivamente non ero d’accordo. Il suo modo di giocare non mi andava bene. Se non avessi avuto problemi con lui, non avrei lasciato il Nizza”.

Che ne sarà di Balotelli? Riuscirà a far cambiare idea al nuovo allenatore?