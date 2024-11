Inter, la difesa funziona. Ora è l’attacco che deve ritrovarsi

Una delle note più positive dell’ultima Inter è sicuramente la difesa. Nonostante le critiche iniziali, il reparto arretrato di Simone Inzaghi – in poche settimane – ha avuto un’evoluzione importante ed è migliorato sotto ogni punto di vista. Una concretezza e una stabilità che soprattutto in un campionato tecnico, tattico possono fare la differenza. Si dice sempre che con le difese si vincono i campionati, ma è pur vero che bisogna mandare la palla in porta.

E per questo motivo, alla ripresa dopo la sosta, Inzaghi si aspetta di avere al meglio Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In un periodo in cui l’Inter non ha troppe alternative, l’argentino e il francese devono essere al massimo della loro forma, soprattutto perché giocare diverse competizioni impone un dispendio fisico importante. Per questo motivo, oltre la difesa, bisognerà ritrovare quella lucidità offensiva che fa vincere partite e trofei.