Inter, Calhanoglu e la gestione del suo recupero: Inzaghi in ansia

Ore di apprensione in casa Inter per il giocatore che più degli altri determina il rendimento dei propri compagni di squadra. Si tratta di Hakan Calhanoglu, reduce da un piccolo problema fisico con la maglia della Turchia che ha acceso un campanello d’allarme in relazione alla possibilità di una ricaduta dal suo precedente guaio muscolare che lo aveva messo fuori causa nelle settimane susseguenti alla sfida contro la Roma in campionato.

La gestione del suo impiego da parte del commissario tecnico Vincenzo Montella è monitorata da contatti diretti con lo staff medico nerazzurro, e ad Appiano Gentile hanno accolto con favore le parole del diretto interessato che annunciato la sua indisponibilità in vista della gara contro Montenegro per evitare nuovi scompensi dal punto di vista fisico.

Intanto alla Pinetina le buone notizie arrivano da Carlos Augusto, rientrato in gruppo e di conseguenza pronto per tornare a disposizione di Inzaghi… una volta che il tecnico si sarà ristabilito. Già, perchè i mali di stagione non hanno risparmiato neppure l’allenatore dell’Inter, che ha marcato visita nell’ultima seduta di allenamento a causa di un’influenza dalla quale conta di ristabilirsi al più presto per preparare la prossima fitta sequela di impegni prevista dal calendario interista.