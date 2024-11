Milan, Leao a tratti. Fonseca si aspetta continuità

Rafa Leao è sicuramente uno dei punti interrogativi di questo Milan. Prima della sosta, il calciatore portoghese ha fornito un’ottima prestazione a Madrid contro il Real, poi la doppietta a Cagliari che però non è servita per la vittoria finale. Paulo Fonseca, con cui il calciatore non sembra aver problemi, almeno stando alle sue dichiarazioni, dopo la sosta si aspetta di rivederlo al massimo delle proprie potenzialità. Leao, dal 2017, ha avuto una netta involuzione soprattutto in fase realizzativa.

Ciò che inoltre gli manca è quella continuità propria dei grandi campioni, quella continuità che potrebbe fare la differenza. Il Milan si aspetta molto da lui perché il portoghese può spostare gli equilibri, questo è chiaro, e il Diavolo, per tornare tale, ha bisogno dei suoi colpi e di un altro tipo di maturità. Quella che serve per far sì che un calciatore normale possa diventare un campione.