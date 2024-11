Mondo del calcio senza parole: addio clamoroso

Il mondo del calcio rimane senza parole dopo quanto avvenuto. Si è trattato di un addio davvero inaspettato

Una di quelle notizie che, ovviamente, non può non spiazzare tutti gli amanti del calcio. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che c’è stato un importante cambiamento. Se ne stava parlando già da tempo e adesso è arrivata anche la conferma.

La vicenda arriva direttamente dall’Olanda e coinvolge il club simbolo del calcio orange ovverol’Ajax. Mai come in questa stagione l’obiettivo dei ‘Lancieri’ è quello di ritornare tra le squadre top in Europa. Per farlo hanno scelto come guida tecnica un allenatore italiano, Francesco Farioli.

La strada da percorrere è ancora molto lunga ma i risultati finora fanno ben sperare con il terzo posto in campionato e il secondo in Europa League. Il prossimo 18 marzo, lo storico club olandese festeggerà e raggiungerà un importante traguardo: quello dei suoi 125 anni di storia. Per celebrare la ricorrenza, l’Ajax ha deciso di effettuare un rebranding, ovvero una mossa che ha spiazzato i suoi tifosi e gli amanti del calcio.

Mondo del calcio spiazzato, ora è ufficiale: il club ha deciso

Lo stemma attuale, ovvero quello che raffigura un Aiace stilizzato, è avversato dai tifosi, gli stessi che preferivano l’Aiace classico prime degli anni ’90. Per la prossima stagione, quella del 2025/26, sulle maglie dei calciatori ed allo stadio sarà presente così lo stemma precedente ovvero proprio l’Aiace in stile classico, quello che è stato utilizzato per ben 63 anni.

Domenica scorsa, il 17 novembre, è stato celebrato il ritorno dello storico logo. Il tutto è avvenuto in occasione della partita amichevole che ha visto scendere in campo le leggende dell’Ajax e quelle del Real Madrid, nel turno di riposo del campionato per la pausa delle Nazionali.

Un match che si è disputato in una gremitissima “Johann Cruijff Arena”. Nonostante il logo farà il suo esordio, sulle maglie, a partire dalla prossima stagione, la nuova immagine sarà già posizionata nelle varie strutture del club a breve. Soddisfatto il CEO dell’Ajax, Menno Geelen: “E’ un modo per onorare la storia del club e tendere a far felici i tifosi“. Tifosi che ora sperano di rivedere i Lancieri protagonisti in Eredivisie e in Europa, dove l’ultimo risultato positivo è stata la semifinale di Champions raggiunta e persa nel 2019 contro il Tottenham.