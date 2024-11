Novità assoluta in MotoGP: è cambiato proprio tutto

Il Mondiale di MotoGP si è appena concluso e già è stata ufficializzata una novità importantissima per il prossimo

Ce l’ha fatta Jorge Martin. È lui il nuovo campione del mondo di MotoGP. A Bagnaia non è bastata la doppia vittoria nella sprint race e nel GP di Barcellona per rimontare i 24 punti di svantaggio che lo separavano dal pilota madrileno, cui è bastato un quarto posto nella gara del sabato e un terzo in quella di domenica per prendersi l’agognato trionfo.

Martin lo aveva detto un anno fa, quando fu Bagnaia a spuntarla all’ultima gara a Valencia, che il prossimo titolo sarebbe stato suo. Promessa mantenuta e vittoria che lo fa entrare nella storia della MotoGP anche per un altro motivo. Mai prima di Martin, infatti, un pilota di un team cliente (in questo caso la Pramac con Ducati) aveva mai concluso la stagione al primo posto.

Per Martin, quella di Barcellona, è stata anche l’ultima gara con la Pramac. Dal prossimo anno, il neo campione del mondo gareggerà con l’Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Vedremo se il pilota madrileno porterà il numero uno sul cupolino del prototipo della casa di Noale in un Mondiale 2025 che, oltre ai numerosi cambi di team per i piloti, avrà anche un’altra novità significativa.

Novità in MotoGP, è tutto nuovo

In occasione del galà di fine stagione, è stato presentato il nuovo logo della MotoGP che segna, di fatto, l’inizio di una nuova era, quella della nuova proprietà di Liberty Media. Il nuovo marchio della classe regina del motomondiale spicca per una scelta stilistica nettamente differente da quella del logo che è stato utilizzato per l’ultima volta nel weekend di Barcellona.

“Faster, Forward, Fearless” (“Più veloce, in avanti, senza paura”), questo il motto che campeggia sotto la scritta MotoGP ora in bianco nero e senza più la bandiera a scacchi sullo sfondo.

Una scritta che, come potete vedere nella breve clip in basso, ha uno stile grafico che richiama all’essenza stessa della MotoGP. La M del nuovo logo è ispirata infatti a una moto in piega, la doppia O ricorda le ruote mentre la T il pilota. È presente anche una versione abbreviata del marchio con la M seguita da GP. Quest’ultima è stata posta già come immagine principale dei profili social ufficiali della MotoGP.

Il 2025 della MotoGP comincerà già con i test previsti a Barcellona martedì 19 novembre. La gara inaugurale del prossimo mondiale è invece prevista il 2 marzo in Thailandia. Nello stesso mese si gareggerà anche in Argentina e negli Usa, a Austin.