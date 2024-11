Roma, acque agitate. Ranieri il comandante ideale per risollevarsi

L’ufficialità è arrivata ormai qualche giorno fa, ma la notizia di Claudio Ranieri nuovamente sulla panchina della Roma è di sicuro una delle notizie più importanti di questa sosta delle Nazionali.

Il ciclo Ivan Juric non è mai esistito, l’ex tecnico del Torino è stato chiamato a traghettare una squadra che ormai naviga in acque profonde da diverse settimane. Ed ecco allora il condottiero Ranieri, abile a destreggiarsi in situazioni critiche ma, soprattutto, forse l’unico allenatore che non avrebbe scontentato la piazza. Un po’ come accaduto come Daniele De Rossi.

L’Impresa è comunque complicata, prima di tutto c’è da risollevare un morale che attualmente è sotto i piedi. La squadra ha dei valori, tecnicamente, ma bisognerà ripartire da uno stato mentale che per adesso non c’è, o è comunque molto limitato. Il primo compito di Ranieri sarà quello di parlare al cuore e alla testa dei suoi, per provare a rinascere, dalle ceneri, come un’araba fenice.