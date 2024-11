È morta un’icona dello sport, notizia purtroppo appena arrivata

La notizia arrivata nelle scorse ore ha gelato tutti gli appassionati di sport: se ne va una vera icona

Un nuovo terribile lutto ha colpito il mondo dello sport che perde un’altra delle sue figure di riferimento più importanti e che tanto ha dato per tutti questi anni, lasciando tutti gli appassionati completamente senza parole.

Un lutto che ha colpito in particolare il mondo della ginnastica che ha detto addio in queste ore ad una vera e propria leggenda come Bela Karolyi, allenatore di fama mondiale che si è spento all’età di 82 anni. Il tecnico rumeno era conosciutissimo in tutto il globo e sono stati tanti gli atleti da lui lanciati e che poi hanno lasciato il segno, non solo in Romania, ma anche negli Stati Uniti.

Tra gli atleti più importanti lanciati da Karolyi non possiamo non ricordare un’altra leggenda del mondo della ginnastica come Nadia Comaneci che in carriera ha vinto di tutto e di più. Ed è stata proprio la ginnasta rumena a ricordarlo per prima tramite il suo profilo social, seguita poi da altri atleti che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del tecnico rumeno che, con la sua scomparsa, ha lasciato un vuoto incredibile nel mondo dello sport.

Grave lutto nello sport: addio allo storico tecnico Bela Karolyi

La notizia della morte di una leggenda come Bela Karolyi ha lasciato senza fiato. Il tecnico rumeno è stata una delle sue figure più importanti, lasciando un segno indelebile nelle ginnastica mondiale. Tanti gli atleti nati e cresciuti sotto la sua ala protettiva e che poi hanno spiccato il volo come Nadia Comaneci che nel suo post Instagram ha voluto ricordare il tecnico rumeno, sottolineando come abbia avuto una grossa influenza nella sua vita.

Scomparso all’età di 82 anni, oltre alla Comaneci, Karolyi ha lanciato svariati atleti. Nel corso della sua carriera, il tecnico rumeno ha anche guidato la nazionale del suo paese nel 1974, rimanendovi per 6 anni prima di lasciare la Romania e richiedere asilo politico negli Stati Uniti.

Anche in America, Karolyi riesce a farsi un nome ed in 30 anni cambia completamente volto al mondo della ginnastica statunitense, pur non senza polemiche. I suoi metodi erano molto duri e dopo le Olimpiadi del 2000, l’allenatore fu estromesso dal team statunitense dopo le lamentale di parecchi atleti. Al di là di queste polemiche, quello di Karolyi è un nome destinato a restare per sempre nella storia dello sport e la Comaneci è l’esempio vivente di come, sebbene duri, i suoi metodi abbiano dato frutti importanti.