È ufficiale, Bagnaia e Martin a bocca aperta: tutto stravolto in MotoGP

Arriva l’annuncio ufficiale che colpisce anche Francesco Bagnaia e Jorge Martin: dimenticatevi la MotoGp che conoscevate

Epilogo del Mondiale 2024 della MotoGp amaro per i tifosi italiani. Nonostante abbia fatto en plein vincendo Sprint Race e gara, Francesco Bagnaia ha dovuto comunque abdicare. Il nuovo re della MotoGp è Jorge Martin che si è rivelato più regolare (soprattutto nelle gare brevi) del centauro torinese che alla fine ha pagato qualche ‘scivolata’ di troppo, con relativo ‘zero’ nella casella punti.

Un titolo iridato, dunque, meritato e, per certi versi, storico visto che una moto ‘clienti’, il team Pramac Ducati, non vinceva il campionato della classe regina dal 2001 quando a trionfare fu Valentino Rossi in sella alla Honda Nastro Azzurro, squadra satellite della casa dell’ala dorata.

Ma ora, come detto, il Mondiale 2024 è andato in archivio, è il passato anche perché il futuro della MotoGp è già presente. È arrivata l’ufficializzazione del restyling della top class del motociclismo che lascia di stucco gli stessi Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

La MotoGp svela il nuovo logo: ecco come sarà

A margine della cerimonia di premiazioni al ‘Circuit de Barcelona Catalunya’, al Montmelò, che ha ospitato l’ultimo atto del Mondiale della MotoGp, è stato ufficialmente presentato il logo che identificherà la classe regina del Motociclismo negli anni a venire, a partire dal 2025, sostituendo quello che l’ha caratterizzata per più di un decennio.

Addio, quindi, alla bandiera a scacchi stilizzata che accompagnava la scritta “MotoGP”, ora la M del nuovo logo richiama due moto in piega, una accanto all’altra, mentre le “O” ricordano le ruote e la “T” il pilota. Una perfetta sintesi riassunto del motociclismo: la simbiosi tra l’essere umano e la massima espressione della tecnologia su due ruote.

Il logo è frutto della collaborazione con Pentagram, il più grande studio di design indipendente del mondo. “Si tratta di un’evoluzione completa del marchio che comprende opere d’arte, movimento, caratteri tipografici, identità visiva e identità verbale, progettata per portare lo sport più emozionante del mondo in una nuova era”, si legge nel comunicato.

Dunque, il 2025 della MotoGp sarà un anno di grandi novità, dai cambi di team da parte dei driver (ad esempio, il neocampione del mondo, Jorge Martin, si è accasato all’Aprilia), che potrebbero spostare gli equilibri in griglia, all’esordio del nuovo logo che il Direttore Creativo della Pentagram, Angus Hyland, auspica che venga ben accolto dai fan delle ‘due ruote’: “Ci auguriamo che i fan di tutto il mondo accolgano il nuovo look e la nuova atmosfera mentre la MotoGP si avvia verso il suo prossimo capitolo”.