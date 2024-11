ESCLUSIVA SI Rafa Marin, il Napoli non pensa al prestito a gennaio (né alla cessione): il punto

Tante le voci che hanno inseguito il difensore del Napoli Rafa Marin in vista del mercato di gennaio: la più clamorosa quella del ritorno di fiamma con il Real Madrid (che su di lui mantiene il diritto di recompra per la prossima estate), con Ancelotti che è in piena emergenza nel reparto e dunque a caccia di rinforzi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, in vista del mercato invernale però il club di De Laurentiis non sembra avere intenzione di privarsi del classe 2002: Conte sta lavorando anche su di lui dopo che la società ha investito 12 milioni per assicurarselo e nel corso della stagione pensa gli tornerà utile, anche se è chiuso per l’alto rendimento di Rrahmani e Buongiorno. Da escludere dunque ad oggi anche la possibilità che possa partire in prestito per giocare di più, così come una cessione definitiva.