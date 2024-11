Ferrari campione del mondo: l’annuncio è appena arrivato

La Ferrari torna in pista nel week end nel Gran Premio di Las Vegas: arriva un annuncio che manda in estasi i tifosi

Tre settimane di sosta dopo un triplo back-to-back ma la Formula 1 scalda i motori. Pronti a tornare in pista, nuovamente negli Stati Uniti ma stavolta nella “città che non dorme mai”, Las Vegas in Nevada. Tra casinò, lustrini e paillettes Verstappen proverà a mettere una seria ipoteca sul titolo che, dopo quanto accaduto a Interlagos in Brasile, è sempre più nelle sue mani.

Stavolta il vantaggio di 62 punti nei confronti di Lando Norris autorizza a dormire sonni tranquilli, con l’olandese che ha già messo in ghiaccio la bottiglia di spumante dopo aver temuto seriamente la grande beffa. Se Max è pronto a festeggiare, spera di poterlo fare anche la Ferrari.

Il Cavallino è in piena lotta per il Mondiale Costruttori: la monoposto, dopo gli sviluppi arrivati nella seconda parte della stagione, ha iniziato a mostrare una forza impressionante. Ed ora sono 35 i punti da recuperare sulla McLaren che fino a qualche settimana fa sembrava la vettura più veloce in pista.

Lo è ancora ma la Rossa ha ridotto sensibilmente il gap anche a suon di vittorie e di podi, complice un rendimento di alto profilo dei piloti. Il successo di Leclerc in Texas e quello di Carlos Sainz in Messico sono stati vitali e lo stesso monegasco ha indicato la via serve una doppietta anche in Nevada.

Ferrari, l’annuncio di Carlos Sainz: tifosi in festa

Mondiale Costruttori che anche Carlos Sainz vuole provare a vincere, se non altro come regalo di addio alla Ferrari prima del passaggio alla Williams e dell’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton. A margine della presentazione del film “Il Gladiatore 2”, lo spagnolo l’ha detto senza mezzi termini.

“Credo che il nostro obiettivo sia quello – ha spiegato – e, vista la posizione in cui ci troviamo, si può discutere se sia più difficile o meno. L’obiettivo è ambizioso ma anche ottimistico ma penso sia necessario porsi questi obiettivi ambiziosi” ha sottolineato Sainz.

Lo spagnolo ha anche scherzato sul rettilineo del Gran Premio di Las Vegas. L’anno scorso, nella prima edizione, la sua Ferrari fu danneggiata nelle FP1 da un tombino sollevato. Una situazione che compromise la gara. “Hanno rinominato il rettilineo con il mio nome, ho visto sui social. Non l’hanno fatto davvero ma dovrebbero” ha detto scherzando.

“Lo scorso anno a Las Vegas avremmo potuto vincere ed invece sono stato penalizzato ingiustamente per qualcosa che non dipendeva da noi. Una penalizzazione – ha aggiunto – che forse ci è costata la seconda posizione Costruttori”. Sainz, però, prova a guardare con ottimismo alla gara del week end. “Magari Las Vegas quest’anno avrà in serbo per noi qualcosa di buono” ha ammesso.