Inter, come cambia la mediana dell’Inter contro il Verona con Calhanoglu out: 3 alternative

L’infortunio di Hakan Calhanoglu avrà sicuramente delle ripercussioni in vista della prossima sfida di campionato contro il Verona con il centrocampista turco che non verrà rischiato e preservato in vista della Champions League e del Lipsia o ancora considerando l’ostico impegno contro la Fiorentina della 14a giornata.

Tre soluzioni per il centrocampo dell’Inter

3 soluzioni alternative per Simone Inzaghi: la più classica, ruolo per ruolo, Kristjan Asllani, a caccia di maggiore continuità con la maglia nerazzurra. La seconda, Piotr Zielinski, già vista in stagione e molto fruttuosa contro la Juve con il polacco autore di due gol. L’ultima da tenere sempre in considerazione: Nicolò Barella. Il vice-capitano dell’Inter può occupare tutti i ruoli della mediana e come successo con la Nazionale nel ruolo di trequartista, potrebbe tranquillamente fare il play davanti la difesa.